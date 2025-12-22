Provincia di Lecce | elezione del presidente l’1 febbraio Oggi l' indizione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il vicepresidente facente funzione ha indetto le elezioni. Il nuovo presidente dell’amministrazione provinciale di Lecce sarà eletto l’1 febbraio. L'articolo Provincia di Lecce: elezione del presidente l’1 febbraio Oggi l'indizione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

