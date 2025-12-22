Provincia di Lecce | elezione del presidente l’1 febbraio Oggi l' indizione
Oggi il vicepresidente facente funzione ha indetto le elezioni. Il nuovo presidente dell’amministrazione provinciale di Lecce sarà eletto l’1 febbraio. L'articolo Provincia di Lecce: elezione del presidente l’1 febbraio Oggi l'indizione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Elezione del Presidente della Provincia di Lecce: si vota il 1° febbraio - Nella giornata di oggi il presidente facente funzioni della Provincia Fabio Tarantino ha firmato il decreto ... leccesette.it
Elezioni provinciali il 1° febbraio 2026: dopo lo stop del Tar, partita aperta: Tarantino a sinistra, Poli o Macculi a destra - Le elezioni per il presidente della Provincia di Lecce sono ufficialmente indette per domenica 1 febbraio 2026, una data che segna una svolta ... corrieresalentino.it
