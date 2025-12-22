Il consiglio provinciale della Provincia di Forlì-Cesena con otto voti favorevoli e tre astenuti, ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028. Lo stesso bilancio ha acquisito parere favorevole all’unanimità da parte dell’assemblea dei sindaci che si è tenuta anch’essa nella mattinata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Provincia, bilancio in equilibrio: "Il mandato giunge a conclusione. Salvo sorprese si voterà il 15 marzo"

