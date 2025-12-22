Prova a entrare in un appartamento per rubare ma cade per le scale | arrestato è ora in ospedale

22 dic 2025

La scorsa notte, a Quarto, i carabinieri della locale tenenza insieme a quelli di Monte di Procida sono intervenuti in via Cimarosa, dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano sorpreso un uomo mentre tentava di introdursi in un appartamento. Si tratta di un 50enne, cittadino georgiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

