Una sola anestesia e il problema è risolto. La protesi bilaterale di anca e ginocchio è un intervento chirurgico simultaneo che sostituisce entrambe le articolazioni (due anche, due ginocchia) in un'unica operazione. «Negli ultimi tre mesi abbiamo eseguito tre interventi di protesi bilaterale due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Protesi di anca e ginocchio bilaterale: un'eccellenza a Piove di Sacco

