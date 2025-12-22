’Proteo’ Davide Moroni presidente

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Moroni è stato eletto nuovo presidente di Proteo Fare Sapere Grosseto. La nomina rappresenta un momento significativo per l’associazione professionale, che prosegue così il suo impegno nel mondo della scuola e della formazione con una rinnovata guida. Moroni (nella foto) subentra a Fabio Favali, che ha guidato l’organizzazione per nove anni, lasciando un’importante eredità di lavoro nel territorio di Grosseto. Proteo Fare Sapere è un’associazione professionale riconosciuta dal Ministero quale soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola. Operativa dal 1987, l’organizzazione promuove lo sviluppo professionale di tutto il personale secondo il principio del mutuo aiuto professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217proteo8217 davide moroni presidente

© Lanazione.it - ’Proteo’. Davide Moroni presidente

Leggi anche: Davide Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Lecco

Leggi anche: Consulta provinciale degli studenti, Davide Alagna eletto nuovo presidente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

8217proteo8217 davide moroni presidente’Proteo’. Davide Moroni presidente - Davide Moroni è stato eletto nuovo presidente di Proteo Fare Sapere Grosseto. lanazione.it

Davide Moroni è il nuovo presidente di Proteo Fare Sapere Grosseto - La nomina è arrivata oggi, 18 dicembre, e rappresenta un momento significativo per l’associazione professionale ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.