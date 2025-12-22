Prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici impiegati nei Cau Servizio fondamentale
Prorogati fino al 30 giugno 2026, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo integrativo regionale con i Medici di medicina generale, i contratti dei medici impiegati nei Cau, in scadenza il 31 dicembre 2025. Il provvedimento, assunto nell’ultima seduta di Giunta, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Carta del docente, novità in arrivo: ipotesi allargamento ai supplenti con contratti fino al 30 giugno
Leggi anche: Supplenza ATA fino al 30 giugno 2026, Interpello per Assistente Tecnico Area AR03
Proroga possibilità di utilizzo del portale Urbix per le pratiche edilizie; Edilizia scolastica, proroga dei lavori e della rendicontazione finale al 30 settembre 2027: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale; Proroga Catalogo Dote Unica Lavoro persone con Disabilità – Piano Provinciale 2024/2025 – Fondo 2023; Gestione del Teatro Comunale.
Dehors: in arrivo la proroga delle concessioni fino al 30 giugno 2027 - Le concessioni per i dehors godranno di un’ulteriore proroga con termine allungato fino al 30 giugno 2027. ipsoa.it
Riva Trigoso, area pedonale prorogata fino al 31 marzo - L’amministrazione comunale di Sestri Levante ha prorogato fino al 31 marzo del prossimo anno l’area pedonale di Riva Trigoso. radioaldebaran.it
Dehors liberi fino a giugno 2027: nuova proroga - Altro che la fine dei dehor liberi, fase avviata con il Covid per mantenere aperti bar, ristoranti e locali pubblici ai tempi del distanziamento sociale. ilfattoquotidiano.it
Barano. Prorogati i lavori alla scogliera sommersa della Baia dei Maronti Il Comune di Barano ha annunciato la proroga dei lavori di ripristino e rifioritura della scogliera sommersa nel tratto centrale della Baia dei Maronti. L’intervento, inizialmente previsto fino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.