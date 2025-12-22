Prorogata la mostra fotografica Costruire ponti Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Prorogata fino al 27 marzo 2026 la mostra fotografica “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”, allestita alle Logge del Grano ad Arezzo. L’esposizione è organizzata del team di ricerca composto da Sebastiano Roberto, Francesca Bianchi, Gozde Yildiz e Giacomo Maria Salerno del Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. L’allestimento espone le attività progettuali compiute, in collaborazione con le Istituzioni e il mondo delle Associazioni aretine dal 2019 a oggi, con l’obiettivo di valorizzare le memorie identitarie del Parco storico del Pionta richiamando su di esso l’impegno partecipativo della società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

