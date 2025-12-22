Pronunciamento UE su docenti sostegno botta e risposta Valditara–ANIEF | il Ministro rivendica miglioramenti per Pacifico bisogna assumere sui 100mila posti in deroga
Dopo le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, che ha accolto il reclamo presentato da ANIEF sul sostegno agli alunni con disabilità, botta e risposta a distanza tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente del sindacato, Marcello Pacifico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
