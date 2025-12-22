Pronto il progetto di piazza Martiri | ecco come sarà
Piazza Martiri cambia volto: via le auto, arrivano alberi, fontane, panchine.Una vera e propria rivoluzione per il centro città, che è stata presentata questa mattina, lunedì 22 dicembre, in consiglio comunale. “Riprendendo alcuni progetti storici - ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: 81° anniversario dei trucidati di piazza Martiri e piazza Cavour
