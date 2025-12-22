Piazza Martiri cambia volto: via le auto, arrivano alberi, fontane, panchine.Una vera e propria rivoluzione per il centro città, che è stata presentata questa mattina, lunedì 22 dicembre, in consiglio comunale. “Riprendendo alcuni progetti storici - ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Pronto il progetto di piazza Martiri: ecco come sarà

Leggi anche: 81° anniversario dei trucidati di piazza Martiri e piazza Cavour

Leggi anche: 81° anniversario dei trucidati di piazza Martiri e piazza Cavour

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Piazza Quaranta martiri, ultima pietra per i lavori: la riapertura integrale è sempre più vicina - Martedì 17 ottobre 2023 era stato dato il via ufficiale al cantiere di piazza Quaranta martiri, con l'impresa Calzoni di Perugia incaricata dell'esecuzione dei lavori. corrieredellumbria.it