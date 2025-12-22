Sudafrica-Angola è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Sudafrica sembra avere tutte le carte in regola per dare filo da torcere all’Egitto di Momo Salah nella battaglia per il primo posto in questo raggruppamento, in cui ci sono anche Angola e Zimbabwe. I Bafana Bafana sono arrivati terzi due anni fa, nell’edizione andata in scena in Costa d’Avorio, assurgendo a rivelazione della manifestazione. I rigori furono fatali nella semifinale con la Nigeria e sempre dagli undici metri arrivò il successo nella finalina con la Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sudafrica-Angola: si parte subito con uno scontro diretto

