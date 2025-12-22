Pronostico Senegal-Botswana | una partita senza storia

Senegal-Botsawa è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Ci sono due soli scontri diretti tra queste formazioni nel corso della storia. Entrambi nel 2014. E, in entrambe le occasioni, il Senegal ha vinto contro il Botsawa non subendo nemmeno un gol. Sì, è passato tanto tempo, ma in generale, le cose non sono cambiate. Parliamo di due Nazionali che in questa Coppa d’Africa partono senza dubbio con obiettivi totalmente diversi. Pronostico Senegal-Botsawa: una partita senza storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Impossibile non inserire tra le favorite per la vittoria finale la squadra che ha vinto nel 2021 questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

