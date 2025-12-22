Congo-Benin è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Le ultime cinque partite del Congo, che inizia questa Coppa d’Africa leggermente favorito contro il Benin, hanno sempre regalato meno di tre gol. Diciamo che in generale è una cosa normale vedere poche reti quando si affrontano formazioni africane che sì, possono essere molto all’avanguardia sotto il profilo tattico e fisico, ma lì davanti, tutte, fanno fatica. Pronostico Congo-Benin: gol con contagocce (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è un altro dato che ci spinge a dire che questa partita sarà priva di emozioni e riguarda il Benin: le ultime sette partite che questa nazionale ha giocato sono state vinte “a zero” dalla squadra che ovviamente è riuscita a sbloccare il match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico RD del Congo-Benin: gol con contagocce

Leggi anche: Pronostico Congo-Benin: gol con contagocce

Leggi anche: Pronostico Oviedo-Maiorca: i gol col contagocce

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Guida alla Coppa d'Africa 2025: favoriti, possibili sorprese e curiosità, tutto quel che c'è da sapere; Pronostico DR Congo - Benin - Coppa d'Africa; Pronostici Coppa d’Africa 23 dicembre 2025 (1ª giornata); Repubblica Democratica del Congo - Benin Pronostico e confronto quote 23.12.2025.