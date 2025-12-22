Pronostico Nigeria-Tanzania | mai successo nella storia

Nigeria-Tanzania è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Nel corso della loro storia Nigeria e Tanzania si sono incrociate cinque volte e mai, gli “ospiti”, hanno avuto la meglio su Osimhen e compagni. E la storia non è una cosa che si dimentica, la storia rimane lì, per essere offerta a tutti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Nigeria ha la buona possibilità di partire con una vittoria in questa manifestazione a differenza di quanto successo due anni fa quando al debutto perse per uno a zero complicando i piani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

