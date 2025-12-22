Pronostico Napoli-Bologna | il fattore decisivo è l’entusiasmo

Napoli-Bologna è la finale di Supercoppa Italiana: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Alla fine è venuta fuori la finale più “giusta”, quella tra il Napoli campione d’Italia e il Bologna che si è preso la Coppa Italia. L’ultimo atto della Supercoppa vede di fronte due squadre che si sono affrontate poco tempo fa in campionato, al Dall’Ara, in un match nel quale la squadra di Italiano ha fatto partire una mezza crisi azzurra, risolta poi in poco tempo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Riuscirà il Napoli di Conte a prendersi una rivincita? La questione è molto semplice: sarà, almeno questa è la sensazione, molto più complicato di quanto visto contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

