Pronostico Egitto-Zimbabwe | si tocca la doppia cifra

Egitto-Zimbabwe è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla La squadra che ha conquistato il maggior numero di Coppe d’Africa – sette volte – che punta a tornare a vincerla dopo il 2010. Inizio agevole per l’Egitto in questa manifestazione che ieri al debutto ha visto la vittoria del Marocco, padrone di casa e altro serio candidato all’affermazione finale. Da questa squadra, tutti, si aspettano una risposta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo Zimbabwe torna in Coppa dopo lo stop del 2023 per interferenze del governo nella federazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

