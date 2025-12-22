Le ultime dritte in vista della sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana: tutte le quote sul tavolo Difficilmente ci si annoierà. Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Napoli-Bologna che si preannuncia assolutamente scoppiettante, impreziosito da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Del resto i due allenatori hanno frecce letali al proprio arco con cui riuscire a far svoltare partite anche piuttosto scorbutiche. La più letale, soprattutto per quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, sembra essere Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Napoli-Bologna: marcatore e tiri in porta

Leggi anche: Pronostici Bologna-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Leggi anche: Pronostici Bologna-Juventus: marcatore e tiri in porta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Pronostici Bologna - Juventus: Yildiz cerca il quarto gol in tre turni; Napoli-Bologna, pronostico e quote finale Supercoppa Italiana 2025; Pronostico Napoli-Bologna 22 dicembre 2025 Supercoppa Italia.

Pronostici Napoli-Bologna: marcatore e tiri in porta - Restando sempre in casa Napoli, risulta piuttosto difficile prescindere dalle giocate e dal talento di Neres e di McTominay, in grado di ritagliarsi interessanti spiragli in un fazzoletto: l’ Over 0,5 ... ilveggente.it