dBuone notizie per i lavori che riguardano il prolungamento della metropolitana, con le due nuove tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. L'assessore a lavori pubblici e opere infrastrutturali Massimo Ferrante, come anticipato la scorsa settimana, ha annunciato che "la giunta ha ratificato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Prolungamento metro, lavori al via: quando saranno attive le nuove tratte

Leggi anche: Metropolitana, ripartono i lavori: quando saranno pronte le nuove tratte

Leggi anche: Metro C, lavori per il prolungamento fino al Colosseo: chiusura nel weekend

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Metro a Roma, le linee del futuro: l'investimento da 25 miliardi per completare tutti i lavori. Il piano del Comune; Bella la linea C a Colosseo, ma ora? Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma; Cantieri in città dal 12 al 18 dicembre: viabilità alternativa e lavori in corso; Metropolitana, ripartono i lavori: quando saranno pronte le nuove tratte.

Metro, avanti sulle nuove tratte. Svolta per Rivarolo e San Martino - Via alla conferenza di servizi per prolungare in Valpolcevera, lunedì l’ok per arrivare all’ospedale. ilsecoloxix.it