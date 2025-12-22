Progresso corsaro a casa del Sasso Mascanzoni chiude il discorso
2 PROGRESSO 3: Celeste, Barattini, Gobbo, Gamberini (6' st Montanaro), Tarozzi (41' st Bonfiglioli), Cinquegrana, Merighi (15' st Ghebreselassie), Armaroli, Pirazzoli (6' st Leonardi), Geroni, Marra. A disp. Albieri, Seferi, Zanini, De Nardi. All. Farneti. PROGRESSO: N. Mascolo, G. Barbaro, Giovane, Cestaro, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni (32' st Zattoni), T. Dandini, Sansò, Calabrese, Belcastro (37' st Stellacci). A disp. Roccia, L. Mascolo, S. Barbaro, Molinari, Cortesi, Cavazza, A. Dandini. All. Graffiedi. Abitro: Musumeci di Cassino. Reti: 14' pt Calabrese, 2' st Belcastro, 10' st Marra, 20' st Mascanzoni, 24' st Leonardi.
