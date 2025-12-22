Programmi TV lunedì 22 dicembre 2025 | film e calcio
“Love Again” su Rai 1, “Tre di troppo” su Canale 5, Supercoppa Italiana su Italia 1. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 22 dicembre 2025. La prima serata televisiva di lunedì 22 dicembre ci regala romanticismo su Rai 1 con Love Again, una commedia sentimentale che strizza l’occhio al clima delle feste, mentre Rai 2 riporta in scena l’energia vintage di Formidabile Discoring, un viaggio musicale tra gli anni d’oro della tv italiana. Su Rai 3 torna invece un classico intramontabile come Tutti insieme appassionatamente, garanzia di atmosfera familiare e nostalgia. Sul fronte Mediaset, Canale 5 propone la commedia brillante Tre di troppo, mentre Italia 1 accende la serata con la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
