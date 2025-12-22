Programmazione tv Natale 2025 chi si ferma e chi no | le pause natalizie

Con l’avvicinarsi del Natale 2025, anche i palinsesti televisivi italiani subiscono cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda le Soap. Le festività comportano sempre qualche variazione e quest’anno non fa eccezione. Alcune produzioni interromperanno la messa in onda per pochi giorni, mentre altre manterranno il loro spazio consueto. Fino al 23 dicembre, infatti, tutte le Soap italiane e straniere continueranno a essere trasmesse regolarmente sia sulla Rai che su Mediaset, mentre le prime modifiche si faranno sentire a partire dalla Vigilia, con comportamenti differenti tra le produzioni italiane, statunitensi e turche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Programmazione tv Natale 2025, chi si ferma e chi no: le pause natalizie Leggi anche: Andrea Delogu e Francesca Fialdini, chi si ferma e chi va avanti: le scelte che fanno discutere Leggi anche: Chi si ferma e chi va avanti: le scelte che fanno discutere di Andrea Delogu e Francesca Fialdini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La programmazione tv di Natale 2025 è la stessa di sempre (e forse è giusto così); Film di Natale in tv dal 21 al 28 dicembre 2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky; Dal Canto di Natale di Topolino a Zootropolis, i film e i cartoni Disney sulla Rai a Natale 2025; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky. Programmazione tv Natale 2025, chi si ferma e chi no: le pause natalizie - A Natale 2025 i palinsesti televisivi subiranno alcune modifiche, con diverse Soap che osserveranno pause temporanee, mentre altre continueranno regolarmente. msn.com

Natale 2025, film e cartoni animati da non perdere su Rai e Mediaset: la programmazione in TV - Tutta la magia del Natale in TV: classici Disney, cartoni animati e prime visioni per grandi e piccini. notizie.it

Programmazione Natale 2025: cosa andrà in onda su Rai e Mediaset - La programmazione per le feste di Natale 2025 di Rai e Mediaset: show, concerti e film per accompagnare le famiglie fino all'Epifania. donnaglamour.it

Formula 1, gli speciali e la programmazione di Natale su Sky e Now: date e orari #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

APERTURA CIMITERO COMUNALE – NATALE 2025 Si comunica la programmazione delle aperture del Cimitero di Labico per i prossimi giorni: Lunedì 22 dicembre: il cimitero resterà CHIUSO per il consueto giorno di riposo settimanale. 24, 25 e 26 dicembr - facebook.com facebook

