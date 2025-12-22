La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ora tocca a Comolli: l’AD deve rinforzare la rosa”

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Il manifesto di Comolli: ‘Dobbiamo essere degni della Juventus”

Leggi anche: Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Comolli pensa ad un suo ‘fedelissimo’ per rinforzare il reparto arretrato. I dettagli!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva; “Con Chiellini il rimpianto più grande della vita, Mandzukic mi ammazzava. Il migliore in assoluto…”; Pagelle Juve: Di Gregorio decisivo, riscatto Cabal, solito Yildiz e la notizia più bella; “Tutti tranne Zidane, io fatto fuori perché si parlava. La Juve spende male e c’è una cosa brutta da dire”.

Juve, ora tocca a Comolli - In occasione della prima pagina odierna, ecco il titolo principale della prima pagina di Tuttosport: "Juve, ora tocca a Comolli". tuttojuve.com