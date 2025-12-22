Prima pagina Tuttosport | Juventus ora tocca a Comolli | l’AD deve rinforzare la rosa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina tuttosport juventus ora tocca a comolli l8217ad deve rinforzare la rosa

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ora tocca a Comolli: l’AD deve rinforzare la rosa”

Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva; “Con Chiellini il rimpianto più grande della vita, Mandzukic mi ammazzava. Il migliore in assoluto…”; Pagelle Juve: Di Gregorio decisivo, riscatto Cabal, solito Yildiz e la notizia più bella; “Tutti tranne Zidane, io fatto fuori perché si parlava. La Juve spende male e c’è una cosa brutta da dire”.

