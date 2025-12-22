Prima pagina Tuttosport | Juventus ora tocca a Comolli | l’AD deve rinforzare la rosa
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Il manifesto di Comolli: ‘Dobbiamo essere degni della Juventus”
Leggi anche: Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Comolli pensa ad un suo ‘fedelissimo’ per rinforzare il reparto arretrato. I dettagli!
Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva; “Con Chiellini il rimpianto più grande della vita, Mandzukic mi ammazzava. Il migliore in assoluto…”; Pagelle Juve: Di Gregorio decisivo, riscatto Cabal, solito Yildiz e la notizia più bella; “Tutti tranne Zidane, io fatto fuori perché si parlava. La Juve spende male e c’è una cosa brutta da dire”.
Juve, ora tocca a Comolli - In occasione della prima pagina odierna, ecco il titolo principale della prima pagina di Tuttosport: "Juve, ora tocca a Comolli". tuttojuve.com
Bremer verso il ritorno da titolare, Tuttosport apre in prima pagina: "Totem Juve" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al difensore della Juventus che tornerà. tuttomercatoweb.com
Tuttosport: "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa" - Con i gol di Francisco Conceiçao e Lois Openda la Juventus ha superato 2- tuttonapoli.net
Ecco la prima pagina di oggi Offerta speciale: 9€ al mese per 1 anno Scopri l'Offerta https://shop.ilmessaggero.it/socialutm_source=Social&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Primapagina - facebook.com facebook
COLPO DI LUCIO La Juve più bella Roma senza peso Sarri: "I rinforzi Segnali di fumo" La Viola cambia: Paratici vicino Conte-Italiano, esame di storia La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 21 dicembre #CorrieredelloSport x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.