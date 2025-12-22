Prima l' esplosione e poi i detriti | Il razzo SpaceX di Musk ha messo in pericolo 3 aerei e 450 passeggeri

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione del razzo Starship di SpaceX, avvenuta il 16 gennaio durante il settimo volo di prova, avrebbe messo a rischio almeno 450 passeggeri su tre voli civili nei cieli dei Caraibi. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, basata su documenti interni della FAA, l'amministrazione. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

