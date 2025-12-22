Prima astronauta paraplegica, l’ingegnera tedesca dell’ESA ha compiuto un volo suborbitale con Blue Origin, vincendo sulla disabilità che l'ha resa paralizzata. Da sempre, lo spazio rappresenta il confine estremo dell’ambizione umana e, per decenni, solo astronauti rigorosamente selezionati e addestrati hanno avuto la possibilità di lasciarsi alle spalle la Terra. Questo evento dimostra come i progressi tecnologici possano aprire nuove opportunità anche a chi affronta sfide significative.

D a sempre, lo spazio rappresenta il confine estremo dell’ambizione umana e, per decenni, solo astronauti rigorosamente selezionati e addestrati hanno avuto la possibilità di lasciarsi alle spalle la Terra. Negli ultimi anni, però, il concetto di volo spaziale ha iniziato a cambiare: compagnie private come Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, e Virgin Galactic di Richard Branson, hanno aperto la porta a viaggi suborbitali per civili, offrendo esperienze brevi ma intense, capaci di far percepire l’infinito al di là della nostra atmosfera. Ed è proprio in questo scenario che il volo di Michaela Benthaus segna una svolta senza precedenti: per la prima volta, una persona affetta da paraplegia ha sfidato la gravità e la storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

