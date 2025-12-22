Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Dicembre 2025, è pari a circa 0,282 euroSmc (corrispondente a 29,87 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e viene aggiornato quotidianamente in base agli scambi registrati al Punto di Scambio Virtuale. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di relativa stabilità e leggera flessione rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un massimo di 33,58 euroMWh (0,318 euroSmc) il 1 Dicembre 2025, il prezzo ha mostrato una progressiva diminuzione, attestandosi sotto la soglia dei 30 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
