Preziose eleganti dall’allure arty sono le borse da rendere protagoniste nei look delle Feste Capodanno compreso

Può un accessorio da solo rendere unico e attraente un intero look delle grandi occasioni? La risposta è sì, se si tratta di una delle clutch rigide che stanno dominando le tendenze di questi mesi di Feste. Stiamo parlando di minaudière preziose che con le loro forme eccentriche e insolite assomigliano più a sculture che a borse. Il loro fascino artistico è indiscusso. Perché più che alla funzionalità qua si bada all’impatto estetico di ogni pezzo. Fatto apposta per catturare l’attenzione e, magari, anche per dare lo spunto per iniziare una conversazione. Tra silhouette d’ispirazione minerale o animale, tra geometrie e oggetti trompe l’oeil, non c’è che l’imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Amica.it

