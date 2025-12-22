Previsioni meteo allerta per rischio idrogeologico all' isola d' Elba fino a martedì 23 dicembre
L'Elba è stata appena colpita da un violento nubifragio che ha messo, nuovamente, in ginocchio l'isola. Numerosi sono stati i danni provocati dalle piogge che hanno colpito diversi comuni. Tuttavia il maltempo non ha ancora smesso di interessare l'arcipelago. A partire dalle 18 di oggi, lunedì 22. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
