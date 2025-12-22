Prevenire il rischio di ictus | ecco i valori da tenere sotto controllo

Gli scienziati del Brigham and Women's Hospital hanno scoperto che i livelli di proteina C-reattiva (CRP) ad alta sensibilità, di colesterolo LDL a bassa densità e di lipoproteine(a) sono in grado di prevedere a 5 e a 10 anni il rischio cardiovascolare, e dunque la possibilità di soffrire di ictus, nella popolazione femminile. Lo studio è stato pubblicato sul "The New England Journal of Medicine". Ictus, il 75% a rischio ha più di 65 anni. L'ictus è una grave patologia cerebrovascolare responsabile di 7,25 milioni di decessi l'anno a livello globale. Dati alla mano, il 75% delle diagnosi interessa soggetti con più di 65 anni, in particolare uomini.

