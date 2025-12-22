Presepe vivente di Livellato nella notte di Natale con corteo dei Re Magi
Mercoledì 24 dicembre, alle ore 20:30, si svolgerà il Presepe vivente di Livellato, a Ceranesi. L'evento, che include il corteo dei Re Magi, rappresenta un momento di tradizione e di riflessione per tutta la comunità in attesa delle festività natalizie.
Mercoledì 24 dicembre dalle ore 20:30 si attende l'arrivo del Natale con il Presepe vivente di Livellato (Ceranesi). Un’esperienza unica che accompagna grandi e piccoli in un viaggio suggestivo: dalla ricchezza e dal potere, attraverso la vita di un tempo, fino alla semplicità e all’essenzialità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
