Presepe vivente a Savignone | viaggio nella magia del Natale tra i vicoli storici del borgo
Si terrà a Savignone, il giorno di Santo Stefano, la sacra rappresentazione del Presepe Vivente organizzata dalle volontarie e dai volontari di Savignone, frazioni e località vicine: un viaggio nella magia del Natale tra i vicoli storici del paese dove il tempo si è fermato.La rappresentazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
