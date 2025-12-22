Si terrà a Savignone, il giorno di Santo Stefano, la sacra rappresentazione del Presepe Vivente organizzata dalle volontarie e dai volontari di Savignone, frazioni e località vicine: un viaggio nella magia del Natale tra i vicoli storici del paese dove il tempo si è fermato.La rappresentazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia

Leggi anche: Ritorna l’arte del presepe e degli alberi di Natale tra i vicoli del borgo di Motta Filocastro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Presepe vivente a Savignone: viaggio nella magia del Natale tra i vicoli storici del borgo - Si terrà a Savignone, il giorno di Santo Stefano, la sacra rappresentazione del Presepe Vivente organizzata dalle volontarie e dai volontari di Savignone, frazioni e località vicine: un viaggio nella ... genovatoday.it