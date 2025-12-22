Presepe meccanico a Montevarchi

22 dic 2025

È una tradizione montevarchina che si rinnova negli anni grazie a un gruppo di volontari coordinati da Carlo Borghi. Torna il presepe meccanico di Montevarchi. È possibile visitare questo bellissimo allestimento nella Chiesa dei Cappuccini in concomitanza con le funzioni religiose della domenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

presepe meccanico a montevarchi

© Arezzonotizie.it - Presepe meccanico a Montevarchi

