Presepe meccanico a Montevarchi
È una tradizione montevarchina che si rinnova negli anni grazie a un gruppo di volontari coordinati da Carlo Borghi. Torna il presepe meccanico di Montevarchi. È possibile visitare questo bellissimo allestimento nella Chiesa dei Cappuccini in concomitanza con le funzioni religiose della domenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
