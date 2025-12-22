Presepe biblico inaugurato dal vescovo.

Nell’oratorio San Giuseppe di Case Missiroli nella parrocchia di Bulgaria, per il 23esimo anno, è stato inaugurato il tradizionale presepe biblico. E’ intitolato "Furono aperti loro gli occhi e lo riconobbero.. ". L’apertura ufficiale è avvenuta alla presenza del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, e potrà essere visitato dal 25 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni e poi anche il 10 e 11 gennaio, dalle 15 alle 18. Lo hanno realizzato i coniugi Manuela e Vinicio Lombardi. Il ricavato andrà in beneficenza a due missionari di Bulgaria di Cesena: suor Carletta Bondi che da decenni è in missione in Kenia a Nairobi alla guida di un asilo e Fabio Mazzini missionario a Curicò in Cile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

