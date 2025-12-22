Presepe Arcaico di Raffaele Spizzico a Bari

Nella Pinacoteca di Bari arriva il Presepe Arcaico di Raffaele Spizzico, un'opera straordinaria composta da figure in terracotta che riflette l'essenza più autentica del Natale con un linguaggio artistico che richiama la memoria mediterranea e la semplicità delle origini.Collocato nella.

presepe arcaico raffaele spizzicoIl 'Presepe Arcaico' di Spizzico nel colonnato della Città metropolitana - Questa mattina è stato inaugurato dal sindaco metropolitano, Vito Leccese, il 'Presepe Arcaico' di Raffaele Spizzico, collocato nella sala del colonnato del palazzo della Città metropolitana di Bari, ... msn.com

21 DICEMBRE 2025 BARI IN CITTÀ METROPOLITANA TORNA IL PRESEPE ARCAICO DI SPIZZICO

Video 21 DICEMBRE 2025 BARI IN CITTÀ METROPOLITANA TORNA IL PRESEPE ARCAICO DI SPIZZICO

