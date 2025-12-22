Si è svolta presso il Teatro Sala Raffaello di Roma, la presentazione del nuovo album di Mario Ermito dal titolo ME, un progetto autentico composto da dieci brani inediti, scritto insieme al co-autore Luca Mele. Ad accompagnarlo sul palco il pianista e producer Paolo Pansini e la band La Scelta, formazione composta da Mattia Del Forno, Francesco Caprara ed Emiliano Mangia, nota al pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo 2008 con il brano Il nostro tempo.. Che periodo è della tua vita? Sto vivendo un bellissimo periodo. E’ stato un anno intenso, pieno di tante emozioni e soddisfazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Presentazione del nuovo album di Mario Ermito, l’intervista

Leggi anche: Mario Ermito porta il suo “ME” sul palco del Teatro Sala Raffaello

Leggi anche: Amalfitano, al via il tour nei club di presentazione del nuovo album

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mario Grande: “Il corpo, l’anima e la mente” è il nuovo album; “RADICA live”, parte il 21 dicembre da Santa Teresa a Riva (ME) il tour di presentazione del nuovo album di FRANCESCA INCUDINE; A Very Special Mario Christmas: fuori la riedizione del fortunato album di Mario Biondi; THE MUGSHOTS: copertina e dettagli del nuovo album Gloomy, Eerie And Weird.

Presentazione del nuovo album di Mario Ermito, l’intervista - Si è svolta presso il Teatro Sala Raffaello di Roma, la presentazione del nuovo album di Mario Ermito dal titolo ME, un progetto autentico composto da dieci brani inediti, scritto insieme al co- 361magazine.com