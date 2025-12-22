premio morante 40 anni tra dacia maraini e nuovi talenti

Quarant’anni di storia non si festeggiano con un gesto solo, ma con una sequenza di incontri capaci di tenere insieme memoria e futuro. Il Premio Elsa Morante prosegue il suo cammino e, in piena 40esima edizione, dedica una mattina a immagini, parole e nuovi autori. Un appuntamento tra libri e memoria L’incontro è fissato per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Un cortometraggio celebra i 40 anni del Premio Elsa Morante - (askanews) – Continuano gli appuntamenti del Premio Elsa Morante, che quest’anno celebra il traguardo della sua 40esima edizione. askanews.it