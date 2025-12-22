Premio Morante 40 anni tra Dacia Maraini e nuovi talenti
Quarant’anni di storia non si festeggiano con un gesto solo, ma con una sequenza di incontri capaci di tenere insieme memoria e futuro. Il Premio Elsa Morante prosegue il suo cammino e, in piena 40esima edizione, dedica una mattina a immagini, parole e nuovi autori. Un appuntamento tra libri e memoria L’incontro è fissato per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Un cortometraggio celebra i 40 anni del Premio Elsa Morante.
Un cortometraggio celebra i 40 anni del Premio Elsa Morante - (askanews) – Continuano gli appuntamenti del Premio Elsa Morante, che quest’anno celebra il traguardo della sua 40esima edizione. askanews.it
Dacia Maraini racconta Elsa Morante a 40 anni dalla morte dell'autrice dell'Isola di Arturo - A 40 anni dalla sua scomparsa, Elsa Morante, prima scrittrice a vincere il Premio Strega con il romanzo "L'isola di Arturo" risuona ancora nelle nostre vite. rainews.it
A Napoli Dacia Maraini parla della vita di Elsa Morante - Il primo dicembre il Premio Elsa Morante organizza un evento speciale insieme al Teatro Diana e alla Commissione Scuola della V Municipalità di Napoli. ansa.it
Buona domenica amici del Premio Elsa Morante, vi aspettiamo martedì 23 dicembre alle ore 10,30, presso la Libreria Luce, piazzetta Durante, con l’ultimo appuntamento dell’anno, la proiezione del cortometraggio: “Dacia Maraini racconta ai ragazzi Elsa Mor - facebook.com facebook
