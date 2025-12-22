Premio letterario a Salerno | riconoscimento a una silloge poetica ancora inedita
Un evento dedicato alla scrittura e alla tradizione natalizia, ma con uno sguardo contemporaneo sulla cultura e sui linguaggi artistici. Si è tenuta in città la cerimonia conclusiva del concorso letterario “La magia del Natale di ogni tempo”, appuntamento che ha riunito autori, appassionati e operatori del mondo culturale in una cornice particolarmente partecipata. Nel corso della premiazione, il Premio d’Onore è stato assegnato a M. C. per la silloge poetica “L’Attesa”, un lavoro ancora inedito che ha convinto la giuria per intensità espressiva, sensibilità narrativa e capacità di restituire, attraverso i versi, emozioni e riflessioni legate al tempo dell’attesa e del desiderio. 🔗 Leggi su Zon.it
Nuovo trionfo per Maria Cuono: il prestigioso premio d'onore sbarca a Salerno.
