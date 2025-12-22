Premio Due Principati tra insigniti l’abate di Montevergine
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia è tra le otto personalità insignite del premio dei “Due Principati”. Il premio è attribuito annualmente a personalità che con ingegno, dedizione e professionalità si sono distinte nei diversi campi del sapere, apportando maggiore sviluppo e crescita alla Regione Campania. La cerimonia del Premio Due Principati” edizione 2025 si è svolta oggi nel Palazzo Municipale di Montoro. O tto le personalità insignite: Gerardo Cavaliere fondatore Azienda Giuliva Heritage; Giovanni Chieffo, presidente Gal Irpinia; Antonio Ferraioli, presidente e amministratore delegato Gruppo La Doria; Massimo Gargano, direttore generale Anb; Riccardo Luca Guariglia, abate ordinario di Montevergine; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per la terra dei fuochi e Gabriel Zhchtriegel, direttore generale Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
