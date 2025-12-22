Roberto Cicutto subentrerà a Giorgio Zanghini come presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello 2026. Il manager culturale e produttore cinematografico, quindi, guiderà la prossima edizione del riconoscimento promosso dalla Fondazione Il Campiello. Dopo l’istituzione a opera degli Industriali del Vento, la fondazione dal 1962 ha sostenuto la narrativa italiana contemporanea. Cicutto vanta una solida carriera nel cinema. Ha fondato società come Aura Film e Mikado Film. Ha partecipato alla nascita di Sacher Distribuzione al fianco di Nanni Moretti, Angelo Barbagallo e Luigi Musini. Inoltre è stato presidente e ad di Istituto Luce-Cinecittà, presidente della Biennale di Venezia dal 2020 al 2023, ha presieduto il consiglio di sorveglianza della Siae e dal 2025 è presidente Eurimages, il fondo europeo per le coproduzioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Premio Campiello, Roberto Cicutto guiderà la Giuria dei Letterati

