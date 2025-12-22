Premio Campiello Roberto Cicutto guiderà la Giuria dei Letterati
Roberto Cicutto subentrerà a Giorgio Zanghini come presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello 2026. Il manager culturale e produttore cinematografico, quindi, guiderà la prossima edizione del riconoscimento promosso dalla Fondazione Il Campiello. Dopo l’istituzione a opera degli Industriali del Vento, la fondazione dal 1962 ha sostenuto la narrativa italiana contemporanea. Cicutto vanta una solida carriera nel cinema. Ha fondato società come Aura Film e Mikado Film. Ha partecipato alla nascita di Sacher Distribuzione al fianco di Nanni Moretti, Angelo Barbagallo e Luigi Musini. Inoltre è stato presidente e ad di Istituto Luce-Cinecittà, presidente della Biennale di Venezia dal 2020 al 2023, ha presieduto il consiglio di sorveglianza della Siae e dal 2025 è presidente Eurimages, il fondo europeo per le coproduzioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Il regista Venuto guiderà la giuria del ventennale
Leggi anche: Roberto Chieppa guiderà l’Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato
Roberto Cicutto presidente della Giuria del 64/o Premio Campiello - Lo rende noto oggi la Fondazione del premio letterario promosso dall'omonima fondazione di Confindustria Veneto. msn.com
Campiello, Roberto Cicutto presidente della Giuria dei Letterati - Si apre ufficialmente la 64esima edizione del Premio Campiello: quest'anno la guida della Giuria dei Letterati è affidata a Roberto Cicutto, figura di spicco della cultura italiana e internazionale, m ... adnkronos.com
2014 passa il tempo, e sono ormai 11 anni, da quella magica serata in cui ho avuto l'onore e il piacere di parlare di libri con il Premio Campiello lo scrittore Pino Roveredo. Un momento importante, con una persona disponibile e gentile. Un caro ricordo - facebook.com facebook
Save the date! Il 4 dicembre alle 11:00 a #Milano scopriremo i finalisti della 5^ edizione del #CampielloJunior con @fondpirelli. Due categorie (7-10 e 11-14 anni) per 6 finalisti scelti dalla Giuria Tecnica! Prenota il tuo posto qui premiocampiello.org/co x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.