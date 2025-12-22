Premio Campiello l' ex presidente della Biennale guiderà la giuria dei letterati
L'ex presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, guiderà la giuria dei letterati della 64ª edizione del Premio Campiello. Manager e produttore cinematografico, succede a Giorgio Zanchini, al timone per una sola edizione, dopo il quadriennio targato Walter Veltroni.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
PREMIO CAMPIELLO 2026: al via la 64^ edizione.
