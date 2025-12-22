Premio Campiello l' ex presidente della Biennale guiderà la giuria dei letterati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, guiderà la giuria dei letterati della 64ª edizione del Premio Campiello. Manager e produttore cinematografico, succede a Giorgio Zanchini, al timone per una sola edizione, dopo il quadriennio targato Walter Veltroni.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

premio campiello l ex presidente della biennale guider224 la giuria dei letterati

© Veneziatoday.it - Premio Campiello, l'ex presidente della Biennale guiderà la giuria dei letterati

Leggi anche: Premio Campiello, Roberto Cicutto guiderà la Giuria dei Letterati

Leggi anche: Il regista Venuto guiderà la giuria del ventennale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

PREMIO CAMPIELLO 2026: al via la 64^ edizione.

premio campiello ex presidenteRoberto Cicutto presidente della Giuria del 64/o Premio Campiello - Lo rende noto oggi la Fondazione del premio letterario promosso dall'omonima fondazione di Confindustria Veneto. msn.com

premio campiello ex presidentePremio Campiello, Roberto Cicutto guiderà la Giuria dei Letterati - Roberto Cicutto subentrerà a Giorgio Zanghini come presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello 2026. msn.com

premio campiello ex presidenteCampiello, Roberto Cicutto presidente della Giuria dei Letterati - Si apre ufficialmente la 64esima edizione del Premio Campiello: quest'anno la guida della Giuria dei Letterati è affidata a Roberto Cicutto, figura di spicco della cultura italiana e internazionale, m ... adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.