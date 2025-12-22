Il Premio artistico letterario Città di Tramonti torna con la sua XVI edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’area costiera e dei territori interni. La manifestazione è dedicata alla memoria di P.T., giovane con disabilità che nella poesia e nella lettura aveva trovato un linguaggio capace di trasformare le difficoltà in forza interiore e desiderio di condivisione. Nato dal basso e cresciuto negli anni grazie alla partecipazione di artisti, studenti e comunità locali, il concorso promuove la cultura come strumento di relazione, crescita e miglioramento della qualità della vita, valorizzando le produzioni artistiche e letterarie in un contesto che unisce identità e futuro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Premio artistico letterario Città di Tramonti: cerimonia il 28 dicembre

Leggi anche: Premio letterario nazionale "Città di Forlì", ecco i vincitori: al teatro Pullini la cerimonia finale

Leggi anche: Cerimonia di premiazione del premio letterario “Città di Montevarchi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Tramonti premi a Maurizio De Giovanni e Don Patriciello: 28 dicembre la cerimonia conclusiva del Premio “Tagliafierro” - Tagliafierro", dedicato alla memoria di Pietro Tagliafierro, giovane disabile appassionato di poesia scomparso prematurame ... ilvescovado.it