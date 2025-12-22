Preghiera della sera 22 Dicembre 2025 | Insegnami ad accettare
“Insegnami ad accettare”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera della sera - 22 dicembre 2025
PREGHIERA DELLA SERA Maria, eccoti, più bella di Eva, poiché la redenzione si aggiunge alla bellezza della creazione, eccoti più bella di Eva, che pure era vergine nel suo corpo e nel suo cuore quando il serpente la sorprese nella nudità dell’innocenza p - facebook.com facebook
