prefettura ecco i nuovi cavalieri

AREZZO La Prefettura di Arezzo ha fatto da cornice al tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi tra il Prefetto e le autorità provinciali. Un appuntamento che, come da consuetudine, è stato anche l’occasione per la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per il loro impegno al servizio della comunità e delle istituzioni. Le onorificenze, volte a riconoscere benemerenze maturate nei campi delle lettere, delle arti, dell’economia, nell’esercizio di pubbliche funzioni e nelle attività sociali, filantropiche e umanitarie, sono state assegnate anche per lunghi e segnalati servizi svolti nelle carriere civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

