In occasione delle festività, la Confsal di Catania lancia un appello per i lavoratori siciliani. "A chi opera nel pubblico e nel privato, a chi lavora durante le feste e affronta quotidianamente precarietà, turni gravosi e incertezze, va il nostro augurio che il 2026 possa portare maggiore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Precarietà e costi insostenibili: il sindacato Confsal chiede interventi concreti alla Regione Siciliana

