Prato | sfruttamento della prostituzione sequestrati un appartamento e 71mila euro Scoperta anche una casa a Pistoia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica, come informa un comunicato firmato da Luca Tescaroli, ha disposto il sequestro preventivo di un appartamento al pian terreno di un condominio in via Ferrucci e della somma di 71.700 euro in contanti, nell'ambito di un'indagine per sfruttamento della prostituzione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

