Prato | sfruttamento della prostituzione sequestrati un appartamento e 71mila euro Scoperta anche una casa a Pistoia

La Procura della Repubblica, come informa un comunicato firmato da Luca Tescaroli, ha disposto il sequestro preventivo di un appartamento al pian terreno di un condominio in via Ferrucci e della somma di 71.700 euro in contanti, nell'ambito di un'indagine per sfruttamento della prostituzione

