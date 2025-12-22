Prato operazione Natale sicuro | 8 arresti e 12 denunciati

Prato, 22 dicembre 2025 – Otto arresti, tre dei quali con l’accusa di rapina impropria, e 24mila euro in contanti sequestrati come proventi di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i principali numeri relativi ai controlli straordinari effettuati sul territorio pratese nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, d’intesa con la prefettura di Prato e coordinati dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica Sicurezza. Lo scenario operativo dell’operazione, fa sapere la questura, ha riguardato tutte le zone “calde” della città (con un’attenzione particolare al centro storico) ritenute maggiormente sensibili “in relazione alla registrazione di episodi delittuosi afferenti lo spaccio di stupefacenti e criminalità predatoria”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

