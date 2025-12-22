Prato | giovane barista che denunciò la violenza sul lavoro avrà l’assistenza legale dei sindacati

22 dic 2025

La giovane barista che denunciò la violenza subita dal suo datore di lavoro, un uomo di 59 anni, che le avrebbe somministrato, dentro una minestra, la 'droga dello stupro', avrà l'assistenza legale dalla Filcams e Cgil Prato-Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

