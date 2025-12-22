La giovane barista che denunciò la violenza subita dal suo datore di lavoro, un uomo di 59 anni, che le avrebbe somministrato, dentro una minestra, la 'droga dello stupro', avrà l'assistenza legale dalla Filcams e Cgil Prato-Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: giovane barista che denunciò la violenza sul lavoro avrà l’assistenza legale dei sindacati

Riccardo Vannucchi, tecnico pratese di 59 anni, è stato fermato giovedì 18 dicembre dai carabinieri per aver drogato e stuprato una giovane collega. Una ragazza di 24 anni, ai primissimi giorni di lavoro dentro una piccola ditta di Prato che ripara macchine da - facebook.com facebook