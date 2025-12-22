Un’occasione di convivialità per scambiarsi gli auguri di Natale e, allo stesso tempo, celebrare una lunga storia imprenditoriale. Nei giorni scorsi Stylcasa, realtà forlivese affermata nel settore edile, ha riunito dipendenti e collaboratori per un tradizionale pranzo di Natale, che quest’anno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Pranzo di Natale e anniversario speciale: l'azienda inserita nel mondo edile celebra 43 anni di storia

