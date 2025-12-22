Povertà Area Progressista | Impoverite politicamente chi ha impoverito Agrigento
"Quali altri dati funesti dovremo leggere per renderci conto che le famiglie politiche che hanno comandato, e comandano, ad Agrigento e provincia, hanno incassato in potere sulla pelle degli agrigentini, resi sempre più poveri?". Lo sottolinea Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area Progressista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Area Progressista propone un assessorato alla legalità: “Agrigento ha bisogno di trasparenza e scelte coraggiose”
Leggi anche: Cinquant'anni dalla strage del Circeo, Dispenza (Area progressista): "Agrigento ha dimenticato Maria Rosaria Lopez"
Povertà, Area Progressista: "Impoverite politicamente chi ha impoverito Agrigento" - "Quali altri dati funesti dovremo leggere per renderci conto che le famiglie politiche che hanno comandato, e comandano, ad Agrigento e provincia, hanno incassato in potere sulla pelle degli agrigenti ... agrigentonotizie.it
Ha avvio l’evento finale del Progetto IRENA di cui Alice è stata capofila con i partner SdS Area Pratese, @arca_coop_soc , @artemisia_centroantiviolenza. Interventi di contrasto alla povertà educativa. - facebook.com facebook
Cybernauti Generazioni in Rete: si chiude il progetto contro povertà educativa e divario digitale #eventiagenova #genova #liguriaday x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.