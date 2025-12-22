"Quali altri dati funesti dovremo leggere per renderci conto che le famiglie politiche che hanno comandato, e comandano, ad Agrigento e provincia, hanno incassato in potere sulla pelle degli agrigentini, resi sempre più poveri?". Lo sottolinea Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area Progressista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Povertà, Area Progressista: "Impoverite politicamente chi ha impoverito Agrigento"

