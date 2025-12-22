Anche in provincia di Agrigento resiste la magia di una tradizione che attraversa generazioni e tempi difficili: scrivere a Babbo Natale. Sono centinaia le letterine che in questi giorni stanno arrivando a Poste Italiane portando con sé non solo richieste di regali ma pensieri, paure e speranze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Poste, le letterine per Babbo Natale raccontano i bambini: pace, famiglia unita e niente più guerra

