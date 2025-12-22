Poste italiane | ad Arezzo un Natale a misura di bambini

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Anche in provincia di Arezzo, durante le feste natalizie, sono sempre più numerosi i bambini che decidono di affidare desideri e speranze ai portalettere di Poste Italiane. Nei sei centri di distribuzione e nei novanta uffici postali della provincia giornalmente vengono lavorate centinaia di letterine destinate a Babbo Natale, come testimoniato da Daniele Corsi, responsabile qualità del Centro Smistamento di Sesto Fiorentino, lo stabilimento che lavora tutta la corrispondenza proveniente da Toscana e Umbria, che raccoglie i sogni e le speranze dei bimbi: «Le buste diventano ogni anno sempre più fantasiose: disegni colorati, glitter scintillanti e indirizzi che spaziano da via del Cielo a via delle Stelle, fino al più classico Polo Nord.

