Portiere Inter Caprile e Vicario piacciono ma il sogno è un altro

Inter News 24 Portiere Inter, sul mercato piacciono parecchio Elia Caprile e Guglielmo Vicario. Il sogno della società nerazzurra però è un altro. La questione portiere torna prepotentemente al centro del dibattito in casa Inter. Con il probabile addio a fine stagione di Yann Sommer, l'esperto estremo difensore svizzero noto per il suo senso della posizione e la grande affidabilità internazionale, la dirigenza meneghina sta valutando con estrema attenzione come muoversi sul mercato. Nonostante l'investimento estivo su Josep Martinez, il reattivo portiere spagnolo prelevato dal Genoa per 15 milioni di euro, lo status di titolare indiscusso per il futuro resta ancora tutto da conquistare.

Caprile Inter, il portiere del Cagliari resta la pista più calda per il dopo Sommer: i dettagli - Caprile Inter, ecco le ultimissime novità sull’interessamento dei nerazzurri per l’estremo difensore della squadra sarda di Fabio Pisacane Il dibattito sul futuro della porta interista si intensifica. cagliarinews24.com

Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso - Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo ... msn.com

Caressa: “Inter, non è sfortuna quando calci un rigore in bocca al portiere. Ogni tanto si inceppa” x.com

` ' - ! Nota positiva in una serata che condanna l'Inter all'eliminazione dalla Supercoppa Italiana. Il portiere nerazzurro torna titolare e convinc - facebook.com facebook

